المكتب الإعلامي بغزة: ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 147 منذ بدء الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوم الخميس، عن ارتفاع عدد الضحايا الصحفيين إلى 147 قتيلا منذ بدء الحرب على غزة.

وأوضح المكتب الإعلامي بغزة: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 147 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزملاء الصحفيين:

- الصحفي الشهيد هائل النجار، المونتير في شبكة الأقصى الإعلامية.

- الصحفي الشهيد محمود جحجوح، المصور الصحفي في الموقع الإلكتروني فلسطين بوست.

- الصحفي الشهيد معتز مصطفى الغفري، المصور الصحفي في موقع أرض كنعان والمؤسسة الفلسطينية للإعلام.

- الصحفية الشهيدة آمنة محمود حميد، مقدمة برامج ومحررة صحفية في عدد من وسائل الإعلام".

هذا وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35272 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و 64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص



افيخاي: ضربنا مواقع لحزب الله ردا على استهدافهم لبالون استطلاعي لجيش الدفاع

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إن جيش الدفاع الليلة الماضية، استهداف مجمع مواقع انتاج وتخزين وسائل قتالية تابع لمشروع تدقيق الصواريخ التابع لحزب الله في جبل شمس في البقاع.

واضاف افيخاي في بيانا له: جاءت الغارة ردًّا على قيام حرب الله باستهداف موقع عسكري إسرائيلي يقع بالقرب من مفرق غولاني أصاب بالون كان على الأرض في اطار عملية استيعاب عملياتية، لا يوجد أي ضرر في قدرتنا على بلورة الصورة الجوية لجيش الدفاع.

واشار الي أن جيشه يواصل العمل ضد الطائرات المسيرة لحزب الله وضد التهديد الجوي على كافة الحدود حيث قمنا اليوم باستهداف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وبالقضاء على خلية مخربين لنشطاء في وحدة الطائرات المسيرة لحزب الله .