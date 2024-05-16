خلال 48 ساعة.. تنفيذ 12 ألف حكم وتمكين لـ "لم الشمل" في محكمة أسرة شمال الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق

نجحت إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، خلال 48 ساعة فقط من الإجراءات، من إنجاز تنفيذ نحو 12 ألف بمحكمة الأسرة في المحكمة، بينها قضايا الأسرة والتمكين.

إدارة محكمة شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد رئيس المحكمة، والمستشار طارق عبدالحميد محمود مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة تنفيذ الأحكام، كانت قد عكفت علي تدشين مبادرة تستهدف بها لم شمل الأسرة الشرقاوية وحماية حقوق الطفل في الحياة وخلق كافة السُبل التي تمنع تعرض أطفال مصر للخطر.

إدارة تنفيذ الأحكام بالمحكمة، وتنفيذًا لما استهدفته مبادرة المحكمة، حرصت على الوقوف على الأسباب التي من شأنها عرقلة عملية تنفيذ أحكام الأسرة، وذلك وضع أليات وأسس تمثلت في تذليل كافة العقبات والمعوقات الإدارية والقانونية التي تمنع عملية التنفيذ لأحكام الأسرة وقرارات الحيازة وضم الصغار التي تصدر من النيابة العامة.

وضعت إدارة محكمة شمال الزقازيق الابتدائية خطة نجحت من خلالها في القضاء على البيروقراطية في التنفيذ وما يتعمده الخصوم من خلق عقبات مادية وقانونية.

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة شمال الزقازيق الابتدائية من تنفيذ 11 ألف و652 حكم من محكمة الأسرة، بالإضافة إلى 123 قرار تمكين للصغار بنسبة إنجاز بلغت 100%، و109 قرارات تمكين الزوجة بالمشاركة بنسبة إنجاز بلغت 99.7%، و26 قرارًا لـ"المطلقة الحاضنة" بنسبة إنجاز بلغت 99%؛ وذلك كله وسط إجراءات لا تتعدى 48 ساعة عمل بعدما كانت تلك الإجراءات تستهلك أسابيع وربما أشهر من أجل التنفيذ.