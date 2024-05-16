حج 2024.. بيان مهم من "السياحة" بشأن إلزام الشركات السداد باستخدام الكروت البنكية بالمنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنه ورد إليها كتاب من الإدارة المركزية للشركات السياحية بتاريخ 13 مايو 2024، بشأن الإستراتيجية الوطنية لصناعة السياحة المصرية 2024، بما يضمن تحسين الخدمات السياحية المقدمة للسائحين.

وأضافت "السياحة"، بحسب منشور لها، أن كتاب الدكتور خالد الشريف - مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، ألزم شركات السياحة خاصة العاملة بالنقل السياحي بالمنافذ "الجوية - البرية - البحرية" بإتمام السداد بالكروت البنكية حرصًا على الصالح العام.

وتابعت "السياحة": أنه على الشركات السياحية خاصة العاملة بنشاط الليموزين بالمنافذ وأهمها ميناء القاهرة الدولي، تفعيل خدمة السداد باستخدام الكروت البنكية، وإخطار الإدارة المركزية للشركات السياحية بتفعيل الخدمة خلال شهر من تاريخه.