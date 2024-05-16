"بينها 15 فدان مزروعة هيدرو".. مكافحة المخدرات تطارد تجار الكيف بالمحافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة بمديريات الأمن وضبط ما يُقارب 329 قضية متعلقة بالمواد المخدرة.

وضبطت الحملات في الـ 24 ساعة الماضية عددا من المتهمين بلغ 356 شخصًا، وتم خلال هذه العمليات ضبط كميات هائلة من مختلف أنواع المخدرات. فقد جاءت في مقدمتها كمية من مخدر الحشيش، حيث بلغ وزنها 170,730 كيلو جرام، تلاها كميات من مخدر الهيدرو، البانجو، الإستروكس، الهيروين، الآيس، الشابو، والبودر، إضافة إلى بذور القنب.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو بلغت 14 طن 512,715 كيلو جرام، بالإضافة إلى 15 فدان و 20 قيراط من المخدر نفسه.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 912 قرص مخدر بالإضافة إلى 60 جرام من مخدر الأفيون.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق