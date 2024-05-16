نتانياهو: المعركة في رفح حاسمة وستحدد أمورا كثيرة في هذه الحرب

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو جولة جوية اطلع خلالها على تطور علميات الجيش الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة اليوم الخميس، وادعى في حديث مع القوات أن "المعركة في رفح حاسمة وستهدد العديد من الأمور في هذه الحرب".

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة أن نتانياهو "أجرى جولة جوية فوق قطاع غزة، برفقة نائب رئيس الأركان، أمير برعام، وقائد الفرقة 162، إيتسيك كوهين. وخلال الرحلة، تلقى نتانياهو إحاطة حول العمليات في قطاع غزة، مع تركيز وتعميق الأنشطة العملياتية في منطقة رفح.

ونقل البيان عن نتانياهو قوله مخاطبا الجنود: "نحن هنا في يوم صعب، يوم علمنا فيه بسقوط خمسة من مقاتلينا. وهذا لن يضعف روحنا القتالية. أنتم جيل النصر. أنتم تقاتلون بطريقة رائعة، بتضحية وباستمرارية كبيرة لعدة أشهر. سنستمر حتى النصر".

وتابع أن "المعركة في رفح حاسمة. لا يقتصر الأمر على بقية كتائب حماس فحسب، بل يشمل أيضًا أنابيب الأكسجين الخاصة بهم للهروب وإعادة الإمداد. هذه المعركة، التي أنتم جزء لا يتجزأ منها، هي معركة ستحدد أمرا كثيرة في هذه الحرب". وختم قائلا: "أكرر: نحن الآن في معركة حاسمة. عملكم يساهم على إنهاء هذه المعركة. إن إنهائها يقطع بنا مسافة هائلة نحو هزيمة العدو".