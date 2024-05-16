شركة "ألستوم" الفرنسية وقعت عقدا بقيمة 700 مليون يورو لإنشاء تراموي في إسرائيل

أعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية "ألستوم"، أنها "وقعت عقدا لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة نظام للقطارات الخفيفة بين حيفا والناصرة في شمال إسرائيل".

وتقدر قيمة العقد الذي ينص خصوصا على "توفير 54 ترامواي وصيانتها"، بـ"أكثر من 700 مليون يورو" للدور الذي ستتولاه الشركة الفرنسية ضمن مشروع "نوفيت" (NofiT) البالغ قيمته الإجمالية مليار يورو.

وأكدت شركة "ألستوم" أنها "مُنحت في شباط 2024 العقد لإنشاء هذا الخط البالغ طوله 41 كيلومترا والذي يضم 20 محطة والقادر على استيعاب 120 ألف مسافر يوميا".

ستكون "ألستوم" مسؤولة عن "تصميم وهندسة وتوفير واختبار وتشغيل نظام القطارات الخفيفة، بما في ذلك المسارات والكهرباء والإمدادات الموفرة للطاقة والإشارات ونظام الاتصالات وقطع الغيار".

ويشمل مبلغ الـ700 مليون يورو عقدا للصيانة "بقيمة حوالي 140 مليون يورو".