الجيش الاسرائيلي اعلن مقتل اسيرين من الجنسية التايلندية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "اسيريين تايلانديين كان يعتقد في وقت سابق أنهما على قيد الحياة في غزة قتلا في هجوم 7 تشرين الأول وأن جثتيهما محتجزتان في القطاع الفلسطيني".
واشار المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، الى اننا "أبلغنا عائلتي مواطنين تايلانديين مختطفين، كانا يعملان في الزراعة في المزارع القريبة من كيبوتس بئيري، بأنهما قُتلا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 تشرين الأول وأن حماس تحتجز جثتيهما".
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