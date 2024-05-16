الشرطة الألمانية تداهم عقارات بعد حظر مجموعة مؤيدة للفلسطينيين

اعلن وزير داخلية ولاية نورد راين فستفاليا هربرت رويل إن السلطات الألمانية حظرت اليوم مجموعة مؤيدة للفلسطينيين بسبب دعمها المزعوم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، كما داهمت الشرطة عقارات لمصادرة أجهزة ووثائق.

ولفت رويل في بيان، الى إن مجموعة التضامن مع فلسطين في دويسبورغ دأبت على ترديد “وجهة نظرها العالمية المعادية لإسرائيل وللسامية، وذلك خلال اجتماعات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي”. وأوضح أن نحو 50 من أفراد الشرطة فتشوا عقارات في الولاية الواقعة شمال غرب ألمانيا وصادروا أجهزة كمبيوتر محمولة وأموالا وهواتف محمولة ووثائق.

وأضاف الوزير أن المجموعة معروفة لدى السلطات منذ أيار 2023. ونظمت احتجاجا أمام مقر شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة احتجاجا على تسليم أسلحة إلى إسرائيل التي تقاتل حركة حماس في غزة.

وفرضت الحكومة الألمانية العام الماضي حظرا كاملا على أنشطة حركة حماس الفلسطينية التي تصنفها جماعة إرهابية.