المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الضحايا الصحفيين إلى 147 قتيلا منذ بدء الحرب

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن "ارتفاع عدد الضحايا الصحفيين إلى 147 قتيلا منذ بدء الحرب على غزة".

هذا وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35272 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الاول الماضي.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و 64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.