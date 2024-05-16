طوني فرنجية: الاستقرار السياسي مدخل ضروري للبحث في مختلف الملفات الملحة ولا يمكن تحقيقه قبل انتخاب رئيس للجمهورية

اشار رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه في تصريح له، الى انه "خلال المشاركة في ندوة حول الأمن السيبراني في جامعة المدينة التي تعكس وجه طرابلس الثقافي والاقتصادي برفقة النائب فيصل كرامي وأساتذة الجامعة وطلابها، تم تأكيد الآتي:

- تفعيل "الوكالة الوطنية للأمن السيبراني" خطوة أساسية على طريق تحويل لبنان إلى بلد آمنٍ الكترونيا.

- أهمية وحدة اللبنانيين التي تعزز موقفهم، والتي كان من المفترض أن تتجلى خلال الجلسة النيابية في الأمس لولا إقدام البعض على كسرها.

- الاستقرار السياسي مدخل ضروري للبحث في مختلف الملفات الملحة، والاستقرار لا يمكن تحقيقه قبل انتخاب رئيس للجمهورية".