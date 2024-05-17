لا داع للقلق.. "المصل واللقاح" توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن متحور ‏FLiRT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن مصر تشهد حالة من الاستقرار بشأن إصابات فيروس كورونا، موضحا أن الفيروس تحور خلال الفترة الأخيرة بشكل ساعده على الانتشار.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هناك العديد من الفيروسات التنافسية في مصر ولكن أغلبها ضعيف جدا وقدرتها على إحداث مضاعفات قليل للغاية، مشدد على أن الوضع ليس مقلقا حتى الآن بشأن فيروس كورنا الجديد FLiRT، لافتا إلى أن كورونا لن ينتهي لكن يقل حدته.

تابع رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، سلالة FLiRT الجديدة والمتحورة من فيروس كورونا، وإيقاف انتشاره أكثر صعوبة، وقدرته على إحداث مضاعفات أقل بكثير من ذي قبل، لافتا إلى أن أعراضه تتمثل في الرشح والاحتقان وارتفاع درجات الحرارة والصداع.