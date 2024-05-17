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يفتح باب القبول مرة كل 3 سنوات.. تفاصيل التقديم للزمالة البريطانية بأسنان القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة فتح باب التقديم للبرنامج بالكلية والذي يتم فتح باب القبول والتقديم للدراسة به مرة كل ثلاثة سنوات.

ويقبل البرنامج الطلاب للتدريب الإكلينيكي و تهيئتهم لاجتياز امتحان الزمالة البريطانية في تخصص تقويم الأسنان من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة.

يتم فتح باب التقدم "للبرنامج الدولي لتقويم الأسنان" في الأول من شهر يونيو من العام الحالي 2024 والذي يستمر لمدة شهر من تاريخه بحد أقصى علي الراغبين في الالتحاق بالبرنامج سرعة استيفاء الأوراق المطلوبة في هذه الفترة.

وبعد ذلك، سيعقد امتحانين في بدايه شهر يوليو يشملان تقييم نظري وعملي ومقابلة شخصية لتقييم المتقدمين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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