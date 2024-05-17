الشرطة الأميركية تفض اعتصاما داعما لغزة في جامعة ديبول بمدينة شيكاغو بعد طلب من رئيس الجامعة

افادت قناة "الجزيرة" بأن "الشرطة الأميركية فضت اعتصاما داعما لغزة في جامعة ديبول بمدينة شيكاغو بعد طلب من رئيس الجامعة.

واندلعت الشرارة الأولى للاحتجاجات في الجامعات الاميركية من جامعة كولومبيا، عندما بدأ طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي، احتجاجا على استثمارات جامعتهم في شركات تدعم الجيش الإسرائيلي.

وقد أشعل اعتقال شرطة نيويورك طلاب من المعتصمين فتيل الاحتجاجات في جامعات رائدة أخرى بالولايات المتحدة، لتتسع بعدها رقعة الفعاليات الاحتجاجية يوما بعد آخر.

وفي الوقت الذي لجأت فيه بعض إدارات الجامعات للتفاوض مع المحتجين، اختارت أخرى طلب المساندة من قوات الأمن لقمع الاحتجاجات.