الاستخبارات العسكرية الروسية: الناتو قدم لأوكرانيا 800 دبابة و30 ألف مسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الاستخبارات العسكرية الروسية، بأن حلف الناتو قدم لأوكرانيا نحو 800 دبابة وأكثر من 30 ألف طائرة مسيرة.

وأشار رئيس الإدارة العامة للأركان العامة الروسية، إيغور كوستيوكوف، في مقال له تحت عنوان "نشاط الناتو كأكبر مصدر للأخطار العسكرية على روسيا"، نشر في مجلة "الفكرة العسكرية" التي تصدرها وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه بالإضافة إلى الدبابات والمسيرات، قدم الناتو لأوكرانيا منذ فبراير عام 2022 أكثر من 3.5 ألف عربة مدرعة ونحو 1.5 ألف مدفع ونحو 270 من راجمات الصواريخ و130 طائرة ومروحية وأكثر من 250 منظومة للدفاع الجوي و7.7 ألف من الأنظمة المحمولة المضادة للطائرات ونحو 290 ألفا من الأنظمة المضادة للدبابات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

الناتو يولي أهمية رئيسية لتزويد القوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة

ولفت كوستيوكوف إلى أن الناتو يولي أهمية رئيسية لتزويد القوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لإصابة مواقع مهمة للقوات الروسية بالعمق العملياتي.

وقال إن الناتو أنفق على تلك الأغراض أكثر من 132 مليار دولار، بما فيها أكثر من 63 مليار دولار من قبل الولايات المتحدة.

وأعاد إلى الأذهان في هذا الصدد أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا صواريخ Storm Shadow وSCALP ذات مدى نحو 650 كلم، وATACMS ذات مدى نحو 300 كلم.

واعتبر رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية أن "أكبر خطر عسكري من جانب الناتو هو تقديم المساعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية لغرض إطالة أمد النزاع وإلحاق أكبر ضرر ممكن".

وأضاف أن هناك ضغطا متزايدا على المستشار الألماني أولاف شولتس ليوافق على توريدات صواريخ Taurus التي يصل مداها إلى 500 كلم. كما أشار إلى أن دول الناتو ستسلم طائرات "إف 16" لأوكرانيا قريبا.