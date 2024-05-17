الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان فوق البحر وانفجار أخرى بمنطقة جاتون بالجليل الغربي

اعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان فوق البحر وانفجار أخرى بمنطقة جاتون في الجليل الغربي". واكدت القناة ١٢ الإسرائيلية أن "حزب الله أطلق عدة طائرات مسيرة نحو منطقة نهاريا بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل". هذا ودوت صافرات الانذار في أكثر من ١٥ موقعا في الجليل الأعلى شمال إسرائيل خشية من تسلل مسيرة.

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