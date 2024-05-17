المطران ابراهيم شارك المركز الثقافي الفرنسي احتفاله بعيده الخامس والستين

اقام المركز الثقافي الفرنسي في زحلة احتفالاً بالذكرى الخامسة والستين على وجوده في المدينة، والإنتقال الى المركز الجديد على بولفار زحلة، حضره السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، المطران جوزف معوض ممثلاً بالأب البير سكاف.

وكانت كلمة ترحيب من المديرة برونيل اشارت فيها الى الدور الثقافي للمركز في مدينة زحلة والبقاع والنشاطات التي ينظمها دعماً وتعزيزاً للثقافة في المنطقة.

السفير ماغرو في كلمته حيّا التعاون القائم بين الزحليين والبقاعيين والمراكز الثقافية الفرنسية في المنطقة، واكد وقوف فرنسا الدائم الى جانب لبنان في كل المجالات وبشكل خاص في الثقافة، آملاً خروج لبنان من ازماته في وقت قريب.

من جهته، المطران ابراهيم ثمّن الوجود القوي للمركز الثقافي الفرنسي في زحلة والنشاطات التي يقوم بها، ودعا الى تعزيز ثقافة المحبة والمواطنة الحقيقية للوصول الى لبنان الذي يريده الجميع.