رئيس بلدية بعلبك جال على المحال في السوق التراثي واستمع لمشاكل التجار

جال رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، يرافقه عضو المجلس البلدي ورئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، على المحال التجارية في السوق التراثي في بعلبك. وبعد ان التقى أصحاب المحال التجارية في السوق التي يشملها الإغلاق الجزئي، استطلع رأيهم حول قرار الاغلاق الذي قامت به البلدية بناءً على عريضة. وبعد استماعه لمشاكل التجار ومقترحاتهم وعد رئيس بلدية بعلبك بالعمل على معالجتها.

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