سلوم: النازحون يزاحمون المرضى اللبنانيين على الدواء والخدمات الصحية ويساهمون بعملية التهريب

اشار نقيب صيادلة لبنان جو سلوم ، في بيان، الى أن "النازحين السوريين يشكلون عبئا خطيرا على القطاع الصحي والدوائي ، اذ يزاحمون المرضى اللبنانيين على الدواء والخدمات الصحية ، ويساهمون مباشرة في عملية التهريب والاتجار بالمهرب ، وانتشار الاماكن غير الشرعية التي تبيع الدواء السوري وغيره، ما يهدد الامن الصحي للمرضى، فضلا عن انتشار الامراض والاوبئة بسبب الاقتظاظ من دون وسائل الحماية الصحية في مخيمات اللاجئين".
ختم:" ان حق اللاجئين علينا الذين نكن لهم كل اخوة ومحبة ، أن نؤمن لهم العودة الى بلادهم ولا نبيع قضيتهم بثلاثين من فضة بتحويل لبنان إلى وطن بديل وتهجير الشعب اللبناني لاستبداله بشعب آخر".
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