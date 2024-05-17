أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "خبراءها لم يلاحظوا أي أسلحة ثقيلة أو مؤشرات على إطلاق طائرات من دون طيار من محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
واشارت الوكالة في بيان، الى ان "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بجولات داخل محيط الموقع والمباني الأخرى المسموح لهم بالوصول إليها لمراقبة الالتزام بالمبادئ الملموسة الخمسة لحماية المحطة (زابوروجيه) أثناء النزاع. ولم يلاحظوا أي أسلحة ثقيلة أو مؤشرات على إمكانية إطلاق طائرات من دون طيار من محطة زابوروجيه".
ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية، منذ الأول من شهر أيلول 2022، عقب الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى المحطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفت وجود مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة من محطة زابوروجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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