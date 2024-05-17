افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن عدوان جوي بالطيران الحربي والمسير استهدف بلدة النجارية وساحل الزهراني بساتين بلدة العدوسية بحوالي ٥ غارات اسفرت سقوط شهيد وعدد من الاصابات. كما استهدفت الغارات الاسرائيلية منطقة البراك بين العاقبية والعدوسية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط شهيد نتيجة الغارات على بلدة النجارية في قضاء صيدا بجنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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