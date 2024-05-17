الشرطة السويدية طوقت منطقة بها سفارة إسرائيل في استوكهولم بعد الاشتباه في إطلاق نار

أعلنت الشرطة السويدية أنها "قبضت على عدة ‏أشخاص وطوّقت منطقة كبيرة في ستوكهولم بعد أن سمعت ‏دورية دوي ما اشتبهت في أنه إطلاق نار"، مشيرة إلى أن "‏سفارة إسرائيل تقع في المنطقة التي طوقتها الشرطة".‏

وأضافت الشرطة، "دورية للشرطة ‏في ستراندفاغن في ستوكهولم سمعت دويا واشتبهت في أنه ‏إطلاق نار"، مشيرة إلى أن "المنطقة المذكورة تقع بين جسر ‏ديورغاردن وحديقة نوبل وكنيسة أوسكار بالعاصمة".‏

وذكرت الشرطة أنها "ألقت القبض على عدد من الأشخاص ‏وفتحت تحقيقا في الواقعة".‏