الجيش الاميركي: تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة

اعلن الجيش الاميركي في بيان انه "تم تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية انه "في حوالي الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت غزة)، بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالتحرك إلى شاطئ غزة عبر الرصيف الموقت".

وأكدت أنه "لم تصل أي قوات أميركية إلى الشاطئ في غزة"، مشيرة إلى أن "هذا جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية بالكامل، وسيشمل سلع المساعدات التي تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية".

وأمس، أعلن قائد القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، أنه "تم إنجاز ربط الميناء العائم المخصص للمساعدات بشاطئ غزة الخميس، على أن يبدأ وصول المساعدات قريبا".

واشار كوبر الى ان "قبل ساعات قليلة، ثبّت بنجاح الميناء العائم على الشاطئ في غزة".