سلطات كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً واحداً على الأقل

أطلقت كوريا الشمالية، على الأقل "صاروخاً بالستياً غير محدد"، بعد يومين من دعوة الزعيم كيم جونغ أون الى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب.
واوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن بيونغ يانغ "أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد في اتجاه بحر الشرق"، المعروف أيضا ببحر اليابان.
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