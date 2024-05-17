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"سرايا القدس": قصفنا بوابل من قذائف "الهاون" تجمعًا لآليات العدو وقوة راجلة شرق جباليا

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ذكرت "​سرايا القدس​"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف تجمّع لجنود العدو بقذيفة "TBG" مضادّة للأفراد، في محور التقدّم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة"، مشيرةً إلى "أنّنا قصفنا بوابل من قذائف الهاون النّظامي "عيار 60"، تجمّعًا لآليّات العدو وقوّة صهيونيّة راجلة قرب معمل الدغل على جبل الكاشف شرق مدينة جباليا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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