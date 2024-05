جعجع بحث مع السفير الهندي بمختلف القضايا السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين

التقى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ في معراب، سفير ​الهند​ محمد نور رحمان شيخ، والسّكرتير الثّاني في السّفارة أبهي توبو والمساعدة الاجتماعيّة ناريمان يموت، وتمّ البحث في مختلف القضايا السّياسيّة الّتي تهمّ ​لبنان​ والمنطقة، بما في ذلك التطوّرات الإقليميّة والعلاقات الثّنائيّة بين لبنان والهند.

وفي الختام، قدّم السّفير لجعجع هدايا، من بينها كتاب يتناول السّيرة الذّاتيّة للزّعيم الهندي المهاتما غاندي، بعنوان "The Story of My Experiments with Truth".

حضر اللّقاء رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوّات" الوزير السّابق ريشار قيومجيان، والمسؤول في الجهاز طوني درويش.