النشرة: إصابة عدد من العمال السوريين بالغارات على بساتين في النجارية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن إصابة عدد من العمال السوريين بالغارات التي استهدفت بستانين في النجارية في قضاء صيدا واثنين منهم في حال الخطر.

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