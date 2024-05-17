وقفة تضامنية مع القاضية غادة عون أمام منزل القاضي سهيل عبود

نفذت جمعية "أموالنا لنا" و"مجموعة كاليبر للقضاء الحر"، وقفة تضامنية دعماً للقاضية غادة عون أمام منزل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود في بلونة.

وكانت عون، وجهت في تصريح، رسالة الى المراجع الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طالبت فيها "باحترام سلطة القانون". واشارت الى ان "الحق في حماية القانون وفي محاكمة عادلة كرّسته كل المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان. فكيف اذا كان من يرفض تطبيق القانون هو قاض بأعلى مركز قضائي يلاحق قاضية لانها تجرأت على أصحاب النفوذ، وما هي الحماية للانسان بعامة في بلدي ازاء هذا الواقع؟".

وتابعت: "صرخة برسم المراجع الدولية وبرسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبرسم كل دولة وكل مجتمع ما زال يؤمن بان للقانون سلطة يجب احترامها وبأن للانسان حقوقا أساسية لا بد من حمايتها".