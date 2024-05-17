مديرية أمن الدولة نفّذت خطّة أمنيّة لضبط الأمن على طريق المطار خلال الليل

اعلنت مديرية امن الدولة في بيان، ان "دوريّات من مديريّتَي بيروت وجبل لبنان قامت، بتنفيذ خطّة أمنيّة لضبط الأمن على طريق المطار خلال الليل، تضمّنت دوريّات راجلة لعناصر من أمن الدولة، وتركيز حواجز تفتيش متنقلة في المنطقة".

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