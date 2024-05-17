"النشرة": مراقبو الاقتصاد سطروا محضر ضبط بحق صاحب محل في رومين لسوء النظافة

افاد مراسل "النشرة"، في النبطية، عن أن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز امن الدولة المكتب الإقليمي في النبطية، جالوا على المؤسسات التجارية الغذائية والإستهلاكية، ومحال اللحوم ومحطات المحروقات في نطاق مدينة النبطية وكفرجوز وعبا ورومين وبلدة مرج الزهور قضاء حاصبيا، وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب محل بيع فروج حيّ، في بلدة رومين لسوء النظافة فتم إيقافه عن متابعة بيع الدواجن، وتوجيه إنذار خطي له بالقيام بالإصلاحات اللازمة في مهلة أقصاها 4 أيام لإعادة الكشف على المكانويبنى على الشيء مقتضاه".

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