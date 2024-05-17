وزارة السياحة نظمت احتفالا لمناسبة اعلان بلدة دوما البترونية من افضل القرى السياحية لعام 2023

نظمت وزارة السياحة احتفالا لمناسبة اعلان بلدة دوما البترونية من افضل القرى السياحية لعام 2023.

وانطلقت الاحتفالية من داخل ساحة كنيسة مار جرجس للروم الارثوذكس، الى المعامل المحيطة بالسوق حيث تم تدشين السوق.

وازاح وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، بحضور النائب جبران باسيل، الستارة عن اللوحة التذكارية لاعلان دوما من افضل القرى السياحية للعام 2023 واللوحة التذكارية لترميم السوق.

هذا وتتضمن الاحتفالية عـرض أفلام ترويجية عــن لبنان، دوما والسياحة الدينية، استعراض وتراثيات، السيف والترس، غــداء تــراثي مــع stations live متعــددة للمأكولات والحلويات والمشروبات التقليدية والتراثية.