وزير خارجية الإمارات التقى عضو بالكنيست: لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات

التقى وزير الخارجيّة ​الإمارات​يّة ​عبدالله بن زايد آل نهيان​ في أبو ظبي، عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس القائمة العربيّة الموحّدة ​منصور عباس​، وجرى خلال اللّقاء بحث التطوّرات الرّاهنة في منطقة ​الشرق الأوسط​، والأزمة الإنسانيّة المتفاقمة في ​قطاع غزة​؛ والجهود المبذولة للتوصّل إلى وقف لإطلاق النّار.

وحذّر بن زايد من "التّصعيد الخطير القائم في المنطقة"، مشدّدًا على "ضرورة تكثيف المساعي الإقليميّة والدّوليّة المبذولة لإنهاء التطرّف والتوتّر والعنف المتزايد، والعمل من أجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النّار، بما يسهم في حماية المدنيّين كافّة والحفاظ على أرواحهم".

وأكّد أنّ "الأوضاع الإنسانيّة المتدهورة في قطاع غزة، تتطلّب إيجاد حلول عاجلة وفاعلة لزيادة تدفّق المساعدات الإنسانيّة للمدنيّين في القطاع، على نحو مكثّف وآمن ودون عراقيل"، مشيرًا إلى أنّ "الإمارات لديها التزام راسخ بالوقوف إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ الشّقيق، ومساندته في الظّروف كافّة".

وركّز بن زايد على "أهميّة الدّفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات، بهدف تحقيق السّلام الشّامل القائم على أساس حلّ الدّولتين"، لافتًا إلى أنّ "بناء السّلام في المنطقة هو السّبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام بها، وتلبية تطلّعات شعوبها في التّنمية الشّاملة والحياة الكريمة".