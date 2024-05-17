وزير اسرائيلي لغالانت: عليه مغادرة الحكومة وتقديم استقالته

طالب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، ديفيد أمسالم، نظيره وزير الدفاع، يوآف غالانت، بـ"مغادرة الحكومة وتقديم استقالته".

وشدد في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية، على "ضرورة تقديم يوآف غالانت، استقالته من منصبه، على خلفية التصريحات التي أدلى بها قبل يومين"، معتبرا أن "تصريحات وسلوك غالانت، يضر ويقوِض أمن إسرائيل".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أعلن "معارضته لأي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة، لأنه سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، على حد وصفه".

ويوم الأربعاء الماضي، نشبت خلافات كبيرة داخل المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، خاصة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.