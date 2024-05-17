القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة أميركية مساء أمس أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مأرب

أعلن المتحدّث باسم القوّات المسلّحة اليمنيّة، العميد يحيى سريع، أنّ "الدّفاعات الجوّيّة اليمنيّة تمكّنت من إسقاط طائرة أميركيّة "MQ9" مساء أمس الخميس، أثناء قيامها بأعمال عدائيّة في أجواء محافظة ​مأرب​، وهي الطّائرة الرّابعة الّتي تمّ إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس إسنادًا ل​غزة​".

وكشف في بيان، أنّه "تمّ استهداف الطّائرة بصاروخ أرض- جوّ محلّي الصّنع"، مشيرًا إلى أنّ "القوّات المسلّحة تؤكّد جهوزيّتها الكاملة على كلّ المستويات برًّا وبحرًا وجوًّا، وأنّ كلّ محاولات الأعداء ستبوء بالفشل، وستكون القوّات المسلّحة لها بالمرصاد".