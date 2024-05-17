إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة متجهة لإسرائيل قادمة من الهند



قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، الخميس 16 مايو/أيار 2024، إن إسبانيا رفضت السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرقي البلاد.



وكتب بوينتي عبر منصة "إكس"، أن السفينة ماريان دانيكا تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة في 21 مايو/أيار.



وذكرت صحيفة الباييس أن السفينة كانت تحمل ما يقرب من 27 طناً من المواد المتفجرة قادمة من مدينة مدراس الهندية.



وجاء إعلان وزير النقل الإسباني، وسط خلافات بين الاشتراكيين الحاكمين وشركائهم اليساريين المتشددين في إسبانيا، حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ الإسرائيلية، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ نحو 7 أشهر، ومنعها وصول المساعدات للقطاع.



وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لن تبيع أسلحة لإسرائيل ما دامت مستمرة في حربها على قطاع غزة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، مشيراً إلى أن إسبانيا لم تمنح أي ترخيص جديد لبيع الأسلحة لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفاً: "لن نبيع أسلحة لإسرائيل ما دام الوضع الحالي مستمراً".



كما شدد على أن إسبانيا أعلنت عزمها توفير تمويل مالي بقيمة 3.5 مليون يورو لمصلحة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".



ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".



(رويترز)