عاجل.. سلاح الجو الإسرائيلي يسقط قنبلة بالخطأ على مستوطنة ياتيد

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قنبلة تزن نصف طن تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي سقطت بالخطأ، على مستوطنة "ياتيد" بغلاف غزة دون أن تنفجر.

ارتفاع حصيلة القتلى في غزة الى 35303 منذ اندلاع الحرب

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35303 قتلى منذ السابع من اكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 31 قتيلا و56 جريحا، على الأقل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79261 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.

ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكان الدفاع المدني في غزة قال في وقت سابق إن طواقمه تمكنوا من انتشال جثامين 3 قتلى وعدد من الإصابات نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "التلباني" بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم الجمعة.