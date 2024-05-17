الجيش الأميركي: تفريغ أول حمولة من المساعدات بالميناء العائم في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان: "اليوم قرابة الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت غزة، 06:00 ت غ)، بدأت الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية بالتحرك نحو الشاطئ عبر الميناء المؤقت في غزة".

وكانت قد أكدت أن شاحنات محملة بالمساعدات بالإنسانية بدأت، صباح اليوم، في التحرك إلى الشاطئ عبر الرصيف العائم في قطاع غزة.

وأكدت القيادة المركزية في بيان عدم وصول أي قوات أميركية إلى الشاطئ في غزة، وأن ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر "ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، أمس الخميس، تثبيت الرصيف البحري المؤقت على شاطئ قطاع غزة، تمهيدا لإدخال مساعدات بحرا إلى القطاع.

وقالت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، إن الدفعة الأولى من المساعدات البريطانية غادرت قبرص في طريقها إلى الرصيف البحري المؤقت على ساحل غزة.

وأضافت الحكومة في بيان أن ما يقرب من 100 طن من المساعدات هي الجزء الأول من حزمة المساعدات البريطانية التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه إسترليني والتي سيتم تسليمها من قبرص وتوزيعها داخل غزة في أقرب وقت ممكن.

وكان مسؤول أميركي قد أكد، الأربعاء، أن الجيش الأميركي بدأ في نقل رصيف بحري إلى ساحل غزة تمهيدا لتشغيل ميناء بحري وعد به الرئيس جو بايدن لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

واختار الجيش الأميركي تجميع الرصيف أولا في ميناء أسدود الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الظروف الجوية في الموقع الذي سيقام فيه الرصيف الآن في غزة.