إسرائيل تزعم عدم إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

زعمت تامار كابلان ترجمان النائب الرئيسي للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية -والتي تلقي الكلمة الثانية لوفد إسرائيل في محكمة العدل الدولية- إن إسرائيل لم تغلق معبري رفح وكرم أبو سالم، ولم تقطع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود للقطاع.

وادعت في دفاعها أن إسرائيل "تواصل تحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة"، وأشارت إلى أن الحرب مأساوية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين لكن هذه المأساة "سببها حماس"، وفق تعبيرها.

وقالت إن جنوب أفريقيا يجب أن "تطلب من حليفتها حماس التوقف عن استخدام المستشفيات كمراكز عسكرية"، مضيفة أن جنوب أفريقيا شوهت الحقائق لدعم ما قالت إنه مزاعم حدوث إبادة جماعية في غزة.