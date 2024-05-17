إسرائيل لـ"العدل الدولية": النزاع المسلح ليس مرادفًا للإبادة الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال جلعاد نعوم نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي في دفاعه عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية قائلا إن الأفعال المحتملة للسلوك العسكري الإسرائيلي غير القانوني في غزة أو "التصريحات الفاحشة" من المسؤولين رفيعي المستوى هي حوادث "استثنائية" فحسب.

وتابع أن تلك "الحوادث الاستثنائية لا تظهر سياسة متبعة أو إبادة جماعية" وبرر ذلك بأنه "لا توجد دولة معصومة عن الخطأ".

كما قال إن "جنوب أفريقيا تستغل اتفاقية الإبادة الجماعية وتقدم قراءة معقدة للقانون الدولي يمكن بموجبها تقديم أي نزاع مسلح إلى المحكمة"، وأفاد بأن "النزاع المسلح ليس مرادفا للإبادة الجماعية"، بحسب تعبيره.

وشكك بصحة الأرقام التي قدمتها جنوب أفريقيا حول الضحايا في قطاع غزة جراء استمرار الحرب، قائلا إن "الأمم المتحدة والتي استعملت جنوب أفريقيا بياناتها تبني تقاريرها حول الخسائر في غزة من المعلومات التي تقدمها مؤسسات حماس"، مردفا أنه لا يقول إن "تقارير الأمم المتحدة خاطئة"، لكن "ظروف الحرب تجعل جمع البيانات حول الضحايا مهمة صعبة"، وفق وصفه.