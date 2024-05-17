مصلحة تسجيل السيارات: ابواب النافعة مفتوحة للمواطنين لفك الحجز بدءا من اليوم وحتى الأحد إستثنائياً

اعلنت هيئة ادارة السر - مصلحة تسجيل السيارات، في بيان الى انه " بناءً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، تعلن مصلحة تسجيل السيارات والآليات عن فتح أبوابها في المركز الرئيسي الدكوانة أمام جميع المواطنين بتاريخ اليوم في 17/5/2024 وإستثنائياً يوميّ السبت والاحد في 18-19/5/2024 وطيلة أيام العمل في الأسبوع المقبل لإنجاز معاملات فك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات التي تم حجزها في الخطة الامنية التي بوشر بتنفيذها بتاريخ 15 ايار ٢٠٢٤".

واكدت انه "يمكن لأصحاب السيارات والآليات والدراجات التوجه الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة لإجراء المقتضى بغية فك حجزها".