التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية النائب الان عون ، حيث استعرض معه اخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة ، كما جرى البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات ومعالجة الانهيارات في قضاء بعبدا .
واكد حمية خلال الاجتماع أن " وزارة الاشغال العامة والنقل ، ومن خلال الفرق المعنية والمكلفة فيها، قد أتمت الكشف على الطرقات الأساسية في قضاء بعبدا، وكذلك الأمر بالنسبة للانهيارات الحاصلة على بعض طرقات القضاء "، مضيفا بأنه " يجري اليوم إعداد ملفاتها ، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للاعتمادات المتوافرة" .
كما التقى حمية، النائب سيمون أبي رميا ، وجرى التداول معه في اخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة ، كما تم البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات في قضاء جبيل .
حمية اكد خلال الاجتماع على أن " وزارة الاشغال العامة والنقل ، ومن خلال الفرق المعنية والمكلفة فيها ، تقوم بالكشف تباعا على الطرقات الأساسية في القضاء ، ومن بينها اوتوستراد جبيل ، كما أنها تقوم بإعداد ملفاتها أيضا، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للاعتمادات المتوفرة" .
كانت هذه تفاصيل خبر حمية التقى آلان عون وسيمون أبي رميا وبحث معهما مواضيع إنمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.