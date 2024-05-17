حمية التقى آلان عون وسيمون أبي رميا وبحث معهما مواضيع إنمائية

التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية النائب الان عون ، حيث استعرض معه اخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة ، كما جرى البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات ومعالجة الانهيارات في قضاء بعبدا .

واكد حمية خلال الاجتماع أن " وزارة الاشغال العامة والنقل ، ومن خلال الفرق المعنية والمكلفة فيها، قد أتمت الكشف على الطرقات الأساسية في قضاء بعبدا، وكذلك الأمر بالنسبة للانهيارات الحاصلة على بعض طرقات القضاء "، مضيفا بأنه " يجري اليوم إعداد ملفاتها ، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للاعتمادات المتوافرة" .

كما التقى حمية، النائب سيمون أبي رميا ، وجرى التداول معه في اخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة ، كما تم البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات في قضاء جبيل .

حمية اكد خلال الاجتماع على أن " وزارة الاشغال العامة والنقل ، ومن خلال الفرق المعنية والمكلفة فيها ، تقوم بالكشف تباعا على الطرقات الأساسية في القضاء ، ومن بينها اوتوستراد جبيل ، كما أنها تقوم بإعداد ملفاتها أيضا، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للاعتمادات المتوفرة" .