الخازن ثمن دور بري في تطويق الأزمة الناجمة عن تداعيات النزوح السوري

ثمّن الوزير السابق وديع الخازن في بيان دور رئيس المجلس النيابي في تطويق الأزمة الناجمة عن تداعيات النزوح السوري، ومُندرجات الهبة الأوروبية للبنان. وأثنى على كلمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المُعتدلة في قمة المنامة في مملكة البحرين، شاكرًا الإجماع العربي على دعم لبنان، ومنوهُا بعودة الخماسية إلى التحرّك من أجل تعبيد الطريق أمام انتخاب رئيس للجمهورية.

وعبّر الخازن عن تقديره لمواقف الوزير السابق وليد جنبلاط المُتّزنة، وقراءته الموضوعية لمشهدية الجنوب اللبناني اللبناني، مُجدّدًا دعوته الجميع إلى عدم التمادي في إطالة أمد الفراغ الرئاسي، وموجّهًا التحية إلى المقاومة الوطنية وأبناء الجنوب وإلى صمودهم الملحمي في وجه الإعتداءات الإسرائيلية والتحايل الدولي، والتراخي في دعم لبنان في سيادته وإستقلاله وتحرير كامل أرضه.

وشدّد الخازن على أهمية إسقاط مبدأ التوافق على جميع الملفات المثيرة للجدل، لأن الوطن لن ينهض إلا بتلاقي الجميع وإتّحادهم، وما من قضية تسمو على السلم الاهلي والعيش الواحد والسيادة الكاملة.