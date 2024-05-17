بوتين: بدأنا إنشاء منطقة عازلة في أوكرانيا على الحدود مع المقاطعات الروسية

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اننا "بدأنا إنشاء منطقة عازلة في أوكرانيا على الحدود مع المقاطعات الروسية".

واشار في مؤتمر صحفي خلال زيارته للصين، الى أن "الجيش الروسي ليس لديه حاليًا أي خطط للاستيلاء على خاركوف"، موضحا أن "بالنسبة لخاركوف، لا توجد مثل هذه الخطط اليوم"، مشيرا إلى أن "القوات تحرز تقدما وتتحرك بشكل صارم وفقا للخطة كل يوم".

ولفت الى اننا "بالطبع، نحلل كل ما يحدث في هذه الخطة، في هذا الاتجاه. نحن ننظر، بالطبع، إلى ما يحدث حول الاجتماع الذي أعلن عنه الجميع في سويسرا، في جنيف".

وفي حديثه عن المفاوضات في عام 2022، اعتبر إن "روسيا خدعت مرة أخرى"، موضحا أنه "علينا الآن أن نفهم مع من وكيف يجب أن نتعامل، يمكننا أن نتعامل ومع من وإلى أي مدى يمكننا أن نثق الآن".

وأضاف، أن "الصراع في دونباس هو خطأ سلطات كييف، وهي تحاول الآن إلقاء اللوم فيه على روسيا"، مؤكدا أن "سماحهم بالانقلاب، وقيام الرعاة الغربيين بتسهيله وتنظيمه، خلقوا الظروف الملائمة لتحويل الصراع المشتعل إلى صراع مسلح. إنها غلطتهم. إنهم يحاولون إلقاء اللوم على روسيا في أحداث اليوم المأساوية، ولكن هذا هو نتيجة سياستهم".