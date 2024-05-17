افاد مراسل "النشرة"، في النبطية، عن حصول "اشكال امام مسجد بلدة البياض في قضاء صور ما بين رجل دين معمم من بلدة دير عامص وشخص اخر، حيث اقدم خلاله رجل الدين على اطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الشخص الذي فارق الحياة فور وصوله الى المستشفى, وفر مطلق النار الى جهة مجهولة".
واشار الى ان "حسب المعلومات، الاشكال وقع وقت الصلاة بسبب ركن المواطن سيارته امام المسجد".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": رجل دين أطلق النار باتجاه شخص امام مسجد بلدة البياض مما ادى الى مقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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