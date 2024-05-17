افادت قناة "الجزيرة" عن إطلاق حوالي 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل والجولان. هذا واعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وهضبة الجولان شمالي البلاد".

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