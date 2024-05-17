الدفاع التركية: تحييد 7 عناصر من "بي كي كي" شمالَي العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنّ "قوّاتنا المسلّحة التّركيّة البطلة قامت بتحييد 4 عناصر من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة درع الفرات المحرّرة من الإرهاب شمالي سوريا، وثلاثة آخرين في منطقة عمليّة المخلب- القفل في شمال العراق"، مؤكّدةً أنّه "لا يوجد مكان آمن للإرهابيّين".
يُذكر أنّ تركيا تنفّذ عمليّات لمكافحة تنظيم "بي كي كي"، الّذي يتّخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلًا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.
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