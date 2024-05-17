قوى الأمن: توقيف سوريَين سرقا أكثر من 26 سيارة بالاشتراك مع آخرَين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار المتابعة اليوميّة الّتي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات سرقة السّيّارات في مختلف المناطق اللّبنانية، تمكّن عناصر ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة الشّرطة القضائيّة بتاريخ 2024-5-10، من توقيف كلّ من السّوريّين: "ع. ض." (مواليد عام 1991)، "م. ل." (مواليد عام 1992) و"ر. ع." (مواليد عام 2001)، تبيّن أنّها تنشط في مجال الدّعارة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترف كلّ من (ع. ض.) و (م. ل.) بسرقة أكثر من 26 سيّارة، بالاشتراك مع آخرَين كانا قد أوقفا سابقًا"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا القضاء المختص بناءً على إشارته".