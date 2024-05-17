الدفاع المدني: 3 شهداء وجريحان إثر غارتين جويتين إسرائيليتين في النجارية والعدوسية

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ انتشلوا جثمان شهيد سقط إثر غارة جوّيّة إسرائيليّة استهدفت سيّارةً في بلدة ​النجارية​- الزهراني. فيما تولّت جهات أخرى انتشال جثمانَي شهيدين آخرين سقطا جرّاء الغارة عينها، ونقلهما إلى المستشفى".

وأشارت إلى أنّ "العناصر عملوا أيضًا على إنقاذ جريحَين من تحت الأنقاض، أُصيبا إثر غارة جوّيّة إسرائيليّة استهدفت منزلَين في بلدة ​العدوسية​- الزهراني، فيما تولّت جهات أخرى نقلهما إلى المستشفى".