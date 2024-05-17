المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع الراهب بالمدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" من بعد ظهر يوم الجمعة، موقع ‏الراهب بقذائف المدفعية. ‏

ونشرت المقاومة الإسلامية بيانا قالت فيه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع ‏الراهب بقذائف المدفعية. ‏

حزب الله يقصف مرابض الزعورة بصواريخ الكاتيوشا

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مرابض الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا .

وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية حولا بالقصف المدفعي اليوم 17-5-2024، استهدفت ‏المقاومة الإسلامية مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها.‏