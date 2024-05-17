795 لجنة وإجراءات صارمة.. ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 (امتحانات نهاية العام).

أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق على مستوى 20 إدارة تعليمية، حيث تبدأ الامتحانات غدًا السبت وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو الجاري، وذلك حسب الجدول المقرر والمعتمد من جانب محافظ الشرقية على النحو التالي:

- السبت 18 مايو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- الأحد 19 مايو 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الاثنين 20 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 21 مايو 2024: امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية.

- الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان مادة العلوم.

- الخميس 23 مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويبلغ إجمالي الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي في الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الشرقية 142 ألف و713 طالب وطالبة موزعين على 795 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

ويؤدي 141 ألف و530 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في محافظة الشرقية أمام 775 لجنة امتحانات، وألف و100 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية امتحاناتهم أمام 10 لجان، و71 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة الأمل للصم والبكم أمام 8 لجان، و10 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين أمام لجنة واحدة، وطالبين اثنين من الطلاب المرضى بمستشفى 57357 أمام لجنة واحدة.