توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 18 من مايو 2024 وتنتهي في الخميس الموافق 23 من مايو الجاري.

وأكد "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الجمعة، أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس؛ لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.

وأضاف محافظ الجيزة، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ (191086) طالب وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام (967) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية بالإضافة إلى لجنة 57357.

وكلف المحافظ، جميع الجهات التنفيذية، بالتعاون الدوري؛ لتهيئة المناخ الجيد للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على استمرار التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية؛ لتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، والالتزام التام بجميع الإجراءات اللازمة.

ووجه "راشد"، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة، بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس، ورفع المخلفات بشكل فوري، ومنع تواجد الإشغالات ومكبرات الصوت أو أية وسائل إزعاج؛ لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

وفي نفس السياق، أوضح أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية.

وأكد "سلومة"، على منع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية وتقليل الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، والتواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة؛ للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، والاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

اقرأ أيضًا:

إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري

حل سحري.. تفاصيل محور امتداد حسب الله الكفراوي والعقارات المقرر إزالتها

تفاصيل مشروع الحلم.. "الجيزة" تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من ممشى المنصورية